Le réseau IDELIS fait sa rentrée 2022 avec quelques nouveautés

C'est la rentrée aussi pour les bus de l'agglomération paloise ! Le réseau IDELIS retrouve ses horaires d'hiver dès ce lundi 29 août. Une rentrée dans un très bon contexte pour le service du point de vue de la fréquentation, et avec des nouveautés. Point un peu plus noir du côté des salariés du réseau, une grève est annoncée ce jeudi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire.

Du nouveau sur le site et sur les routes

Au-delà du retour de ces horaires classiques, la rentrée vient avec son lot de nouveautés, et chez IDELIS aussi. Notamment une carte interactive. Elle permet, entre autres, de localiser les bus en temps réel. Concrètement, il faut sélectionner une ligne de bus, et des petites pictogrammes apparaissent, ils bougent en fonction de l'avancée des bus.. Au-delà du côté ludique, cela permet surtout de savoir quand le bus arrive, s'il est en retard ou pas. Autre fonctionnalité, plus classique de cette carte, on peut voir les horaires de passages, repérer un arrêt de bus proche de soi ou encore être informé des perturbations.

Suivi de la ligne T1 avec le module IDElive. (Capture d'écran) - IDElive

Autre changement pour l'Ovaligne, la navette qui permet se rendre au Hameau pour aller encourager la Section paloise. Le service est renforcé. Jusque là, les jours de matchs, une navette permettait d'aller voir tous les matchs, et une autre était activée seulement sur certains matchs. Dès cette rentrée, les deux lignes rouleront tous les soirs de matchs.

Une dernière nouveauté, pour un peu plus tard cette fois. Quatre bus à hydrogène vont arriver d'ici la fin de l'année. Ils vont fonctionner comme ceux utilisés pour la ligne Fébus, mais eux vont rouler sur les lignes T1, T2, T3 ou T4.

Une grève le jour de la rentrée scolaire

Une grève est annoncée sur le réseau de bus IDELIS ce jeudi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. Les employés demandent des augmentations de salaires. Ils dénoncent également la dégradation de leurs conditions de travail ces dernières années. Le mouvement s'annonce suivi selon le syndicat CGT, et pourrait durer.

De bons chiffres de fréquentation sur le début de l'année

"Nous avons quasiment rattrapé notre niveau d'avant crise de 2019 sur le premier semestre. Ce qui est assez satisfaisant, se félicite Jean-Bernard Feltmann, le directeur général du réseau IDELIS. On a plus que 2 % de retard." Une amélioration qui va dans le sens de la reprise globale de l'activité dans le pays selon le directeur.

Et puis, il y a aussi l'inflation dans tout cela. "C'est peut-être, en parallèle aussi, l'augmentation des coûts de carburant qui amène un peu plus de clients, raconte Bernard Feltmann. C'est une volonté forte des élus, nous n'avons pas fait évoluer les tarifs depuis 2016. Des tarifs qui sont très compétitif par rapport au coût aujourd'hui d'une voiture, au niveau carburant et assurance."