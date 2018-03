Pau, France

Fini d'attendre la Coxitis sous la pluie. Les utilisateurs de la navette gratuite qui circule dans le centre-ville de Pau pourront dès lundi télécharger une application, Zenbus, sur leur téléphone. Ce qui leur permettra de savoir précisément où sont les trois navettes qui effectuent le parcours de 3,3 km au total, et dans combien de temps passe la prochaine.

L'an dernier, 224 000 voyageurs ont emprunté la Coxitis, en majorité des seniors et des scolaires. Et même sans smartphone, tout le monde pourra utiliser ce nouveau service assure Xavier Rivière, responsable de la vente sur le réseau Idelis : "les études montrent qu'il y a de plus en plus de seniors qui ont internet chez eux, et Zenbus sera également disponible sur notre site internet donc on peut imaginer qu'ils consultent le site chez eux avant de descendre. La Coxitis passe toutes les 10 minutes, ça nous semblait important que nos clients puissent avoir une information fiable et rapide. 10 minutes ça peut paraître long s'il pleut, s'il fait froid ou si on a des choses à faire."

L'application permet de géolocaliser les navettes Coxitis - Capture d'écran - Idelis

Idelis vous offre le premier chapitre de 5000 ouvrages

Dès lundi, vous pourrez également profiter de vos trajets en bus pour découvrir les livres du réseau des bibliothèques de l'agglomération paloise. Entre les travaux et le temps de parcours, les trajets sont parfois un peu long. Idelis propose donc aux voyageurs de lire en ligne, sur leur téléphone ou leur tablette, le premier chapitre d'environ 5000 ouvrages : des romans, de la science fiction, ou encore des romans policiers. Avec à chaque fois un lien pour savoir dans quelle bibliothèque de l'agglomération trouver l'ouvrage.

Une façon aussi donc de faire venir du monde dans les bibliothèques explique Franck Remazeilles, bibliothécaire chargé du développement des publics : "ça va créer l'envie, il faut espérer que les gens se disent, tiens le livre me plait, il est disponible, je vais aller le chercher, je ne connais pas cette bibliothèque, je vais découvrir. Il y a beaucoup de personnes inscrites sur le réseau de l'agglo, on est largement au dessus des statistiques nationales puisqu'on a à peu près un tiers des habitants de l'agglomération inscrits. C'est largement au dessus des moyennes nationales qui tournent autour de 18%. L'objectif est de faire aussi bien que les pays nordiques, d'avoir 80 à 90% des gens qui sont usagers du réseau de lecture publique". Dès lundi vous pourrez donc aller sur le site internet d'Idelis ou celui du réseau des médiathèques pour trouver le lien qui vous permettra d'accéder à ces premiers chapitres.