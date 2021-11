Le réseau Le Met' propose désormais de descendre entre deux arrêts de bus le soir dans l'agglomération messine

C'est une nouveauté que propose le Met, le réseau de bus de l'agglomération messine, depuis ce lundi soir : à partir de 21 heures, les usagers qui en font la demande aux chauffeurs peuvent descendre entre deux arrêts, pour être plus proches de chez eux, et avoir moins à marcher seul dans la nuit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette initiative a notamment été permise par un décret paru l'an dernier, après le vote de la Loi Mobilités, qui incite les réseaux de transports en commun à proposer ce service, pour lutter contre l'insécurité et les violences sexistes et sexuelles. Ce n'est donc pas une obligation mais une possibilité, qui n'est pas uniquement réservée aux femmes : "On a fait le choix de ne pas choisir : tout client a le droit de demander à descendre entre deux arrêts", explique Nathalie Petit, chargée de communication du réseau Le Met'.

Seule restriction : les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas solliciter ce service, la plateforme leur permettant de monter et descendre du bus ne pouvant pas se mettre en place n'importe où.

Au chauffeur de décider

Concrètement, l'usager demandera au chauffeur de descendre entre deux arrêts, et seul le chauffeur évaluera la demande et pourra dire si c'est possible ou non, en fonction des lieux. Il faut que la zone soit éclairée, qu'il n'y ait pas de travaux ou de voitures stationnées à cet endroit... "Ca ne peut pas se faire au milieu d'un giratoire ou sur une piste cyclable : il faut vraiment que le client soit en sécurité au moment où il va descendre", précise Nathalie Petit.

Pour l'instant, l'expérience est menée seulement sur les Lianes (ligne L1, L2, L3, L4 et L5), les principales lignes du réseau, hors Mettis. "Les Mettis, ce n'est pas possible parce que le conducteur est enfermé dans sa cabine, il n'est pas possible d'échanger avec lui", explique Nathalie Petit. Mais les Lianes sont les lignes de bus les plus fréquentées, circulent jusque 22h30, et ce service pourra toucher potentiellement 80 % de la clientèle du réseau.

Bilan dans quelques mois

L'expérimentation, lancée en cette fin novembre, va durer plusieurs mois. Un bilan sera établi ensuite avec l'Eurométropole de Metz, pour voir si le dispositif doit être maintenu, voire étendu.