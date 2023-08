Le réseau Stan du Grand Nancy en grève en pleine rentrée scolaire

La rentrée scolaire commence par une grève à Kéolis Grand Nancy, gestionnaire du réseau de transports en commun de l'agglomération. Selon nos informations, deux syndicats, Sud Solidaires et la CGT, ont déposé coup sur coup un préavis de grève à partir du 4 septembre, et plus si nécessaire. De quoi perturber la reprise de septembre pour les 95 à 100.000 clients quotidiens qui utilisent la vingtaine de lignes de bus.

"Elle est symbolique cette date [le 4 septembre], si on fait une grève qui ne dérange personne, cela ne sert à rien", argumente Jean-Paul Piant, élu CGT chez Kéolis. "Si c'est le seul moyen de faire réagir les politiques et nos dirigeants, on n'a pas d'autre choix, mais on comprend aussi l'amertume des usagers", renchérit Hicham Bouguerra, délégué syndical Sud Solidaire. De son côté, la direction regrette cette décision : "Oui, ça pose une vraie difficulté pour cette première journée scolaire", constate Xavier Lemarié, directeur de Kéolis Grand-Nancy.

L'augmentation des salaires, mère des batailles

Sur les tracts des deux syndicats, c'est l'augmentation des salaires qui arrive en tête des revendications. "Les augmentations de salaires sur la valeur du point car les épisodes successifs d'inflation nous ramène vers le SMIC", commence Jean-Paul Piant, qui rappelle qu'un conducteur qui débute a un salaire brut de 13 euros et 70 centimes de l'heure, contre 11 euros et 52 centimes pour le SMIC.

"Cela veut dire qu'on est à 20% d'écart... Le SMIC est revalorisé, et nous on est rattrapé", poursuit le syndicaliste, avant d'ajouter : "On n'est pas conducteur de bus dans les rues de Nancy pour être payé au SMIC, il y a une paire d'années, c'était une fois et demi le SMIC." La direction rappelle qu'une prime de 300 euros est sur le point de tomber pour la rentrée, et pointe des augmentations de salaire : "De 1% en fin d'année 2022, pour l'ensemble des salariés, et de 4% au mois de mars, donc cela fait 5% d'augmentation", avance Xavier Lemarié, qui note aussi le 13e mois, la prime de vacances et des augmentations d'ancienneté de 9% au bout de six mois.

Conditions de travail : sanitaires, amplitude horaire et sécurité

En deuxième volet arrive les conditions de travail. "Des revendications qui ne datent pas d'hier", souffle Hicham Bouguerra. Le délégué syndicale Sud Solidaire nous les égrène, tract sous les yeux : "L'organisation du travail, certains ont des lignes plus pénibles que d'autres, plus d'heures de nuit que d'autres, il faudrait une égalité professionnelle au sein de l'entreprise." Sur le papier, l'entreprise met en place un roulement entre conducteurs, mais la réalité est plus compliquée. "Nous n'avons pas de problème là-dessus, il arrive que des conducteurs échangent leur poste, tu travailles le matin, moi l'après-midi, mais cela ne gêne pas le service", décrit le directeur.

Sud Solidaire pointe également l'absence de sanitaires sur certains terminaux de lignes, comme celui de "Tomblaine Maria Deraismes", ligne 11. Xavier Lemarié répond que toutes les lignes en ont au moins un à l'un de ses terminus. Une autre revendication des deux syndicats portent sur la sécurité. "On a eu plusieurs agressions sur le réseau, et à chaque fois il n'y a pas de moyens supplémentaires qui sont mis à disposition", regrette Hicham Bouguerra. Kéolis se dit conscient de cette problématique, notamment liée à des usagers qui insultent les chauffeurs. La direction évoque le début d'une campagne de sensibilisation sur le "civisme", qui doit être présentée la semaine prochaine en CSE.

Le directeur ajoute qu'une rencontre avec les syndicats sera organisée avant la rentrée scolaire pour tenter de désamorcer les colères. Mais il n'est pas question pour le moment d'augmentation de salaire. La CGT comme Sud Solidaire entendent convaincre le plus de conducteurs possibles d'abandonner leur poste le jour de la rentrée pour se faire entendre.