Le réseau STAR augmente son tarif unitaire de 20 centimes, pas de changement pour les abonnements

C'est une première depuis 2014. Le prix du ticket unitaire sur le réseau STAR va augmenter de 20 centimes à partir du 1er juillet 2023. Cette hausse va permettre d'amortir le coût de construction de la Ligne B, des futurs projets ainsi que les coûts d'entretien plus élevé à cause de l'inflation. Les tarifs d'abonnements au réseau STAR restent eux inchangés.

ⓘ Publicité

Cette mesure votée ce jeudi 22 juin au soir en conseil communautaire à Rennes Métropole fait débat dans les stations de métro de la ville. "C'est beaucoup 20 centimes", s'emporte Alexandra au moment d'apprendre la nouvelle. Étudiante, elle ne prend pas d'abonnement car trop cher et pas utile pour "quelques trajets par mois". Laureen, son amie, déplore elle une mesure à contresens car "cela va faire revenir les usagers à prendre la voiture".

Raisons de la hausse du tarif unitaire

Effectivement la ligne B a couté cher à la métropole et il est donc nécessaire d'amortir son cout de construction. Il faut également amortir les prochains aménagements comme le trambus qui doit voir le jour en 2030. Et puis la métropole rennaise veut pousser les usagers à s'abonner sur le long terme, car actuellement, encore 25% des transportés achètent des tickets à l'unité.

"La détention d'un abonnement permet de lâcher la voiture. Et puis sur nos abonnements, nous avons mis en place des tarifs réduits en fonction des revenus de chacun. Il y a des gens qui aujourd'hui prennent le tarif unitaire alors qu'ils peuvent bénéficier de la gratuité des transports ou bien d'une réduction", explique Matthieu Theurier, vice-président de Rennes Métropole, en charge des mobilités.

"Le ticket unitaire, il n'a pas augmenté depuis 2014. On a aussi ouvert un nouveau métro, augmenté l'offre de bus. Tout ça, ça a un coût. Donc, on a besoin de retrouver un peu de recettes pour pouvoir aussi se projeter dans les années à venir sur des nouvelles augmentations d'offres, notamment pour les lignes de bus qui viennent relier la première couronne et deuxième couronne métropolitaine", détaille Matthieu Theurier. Cette mesure va rapporter pas moins de 2,6 millions d'euros à la métropole de Rennes sur une 2023 et 2024.

Si on regarde les prix du ticket à l'unité dans les autres villes, Nantes vient de passer à 1€80 comme à Strasbourg. Marseille, Bordeaux et Lille sont aussi à 1€70. Même l'opposition à Rennes Métropole ne peut que constater la réalité actuelle. Et preuve qu'il n'y a pas vraiment eu de débat, les nouveaux tarifs ont déjà été affiché ce jeudi après-midi, avant même que la mesure ne soit votée en conseil communautaire.