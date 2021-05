Le réseau Tag adapte ses horaires aux étapes progressives du déconfinement

Au plus bas du confinement, le taux de fréquentation du réseau Tag (Transports de l'agglomération grenobloise) était de 40 %. Actuellement il est à 55 %, "un chiffre encore très faible", avoue Sylvain Laval, président du SMMAG (Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise). Tout cela s'explique par une augmentation du télétravail et de la généralisation des cours à distance. Mais depuis le début de la crise sanitaire, le réseau s'adapte. Notamment au niveau des horaires. Les dernières annonces du gouvernement détaillent un déconfinement en trois temps. Les heures de passage des tramways et des bus de Grenoble et son agglomération vont suivre ces étapes.

1ère étape : 19 mai

Le premier palier du déconfinement s'enclenche le 19 mai. À cette date, le couvre-feu est décalé à 21 heures. Les magasins dits "non essentiels" rouvrent leurs portes et surtout, c'est le grand retour des terrasses. Le dernier passage du tramway en centre-ville est donc décalée à 21h30 contre 20h30 en ce moment.

2ème étape : 9 juin

Deuxième étape le 9 juin. Le couvre-feu est décalé à 23 heures et les salles intérieures des bars et des restaurants sont de nouveau accessibles. Le dernier tramway en centre-ville sera là aux alentours de 23h30. En ce qui concerne les navettes nocturnes pour les soignants, elles sont conservées jusqu'à cette date.

Dernière étape : 30 juin

Enfin dernier niveau le 30 juin. Date à laquelle le couvre-feu se termine. Les bus et les tramways reprennent leur service de nuit classique. Cela signifie que le dernier tramway part du centre-ville vers 1 heure du matin.

Réseau TouGo

TouGo, le réseau de transport dans le Grésivaudan, a pour sa part, repris un trafic normal depuis le retour de l'école en présentiel car son activité est composée à 80 % de transport scolaire. Il continue également à emmener les personnes à mobilité réduite au centre de vaccination du Versoud.

Toutes ces horaires sont à titre indicatif. Pour connaître les heures de passage précises en fonction de vos trajets, il faut se renseigner sur le site internet tag.fr et mobilites-m.fr.