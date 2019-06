Le réseau Twisto dévoilé avant sa mise en service le 27 juillet

Caen, France

Le nouveau tram devrait bien sûr changer la vie des habitants de l'agglomération caennaise habitués aux transports en commun, peu vernis ces dernières années en matière de fiabilité et de ponctualité. Mais l'arrivée du tram fer va aussi permettre d'étendre certaines lignes et d'aller désormais jusque dans le quartier de la Presqu'île - qui abrite notamment la bibliothèque Alexis de Tocqueville - celui des Rives de l'Orne avec ses magasins et le collège Stephen Hawking à Fleury-sur-Orne. L'objectif est d'atteindre les "60 000 validations par jour sur les trois lignes de tram" précise le vice-président de Caen la Mer en charge des transports, Rodolphe Thomas.

Rodolphe Thomas, vice-président de Caen la Mer en charge des transports, Joël Bruneau, président de Caen la Mer et Bruno Guégan, directeur de Kéolis © Radio France - Philippe Thomas

Nouveauté : la ligne Ellipse va permettre d'aller d'un quartier à un autre sans passer par le centre-ville

Autre nouveauté, la création d'une ligne baptisée Ellipse. Une grande ligne circulaire qui va relier Caen, Hérouville Saint-Clair, Colombelles et Mondeville" sans jamais passer par le centre-ville pour développer les liaisons inter-quartiers. Il sera par exemple ainsi désormais possible d'aller directement du quartier du Chemin-Vert au CHU. Certains arrêts sont également créés comme à la Colline aux Oiseaux. Le principe de cette ligne qui portera le numéro 6 est simple : 6A, vous irez dans le sens des aiguilles d'une montre, 6B, dans le sens inverse. "Le nouveau et la ligne Ellipse sont les principales nouveautés, explique le président de Caen la Mer Joël Bruneau, avec la volonté de mettre en place un réseau global qui va du tram au vélo à l'échelle de l'agglomération." Ainsi, 100 véloloc à assistance électrique viennent renforcer le parc de 300 vélos déjà existants.

Le réseau Twisto a son T-Day ! © Radio France - Philippe Thomas

Enfin, pour faire face à la demande, les liaisons vers Ifs, Verson et Ouistreham vont être renforcées. Quant au bus électrique circulant au centre de Caen, il est conservé devant le succès du service. "D'ici 2023 et la fin du contrat que nous avons, l'objectif est d'atteindre les 25 millions de validations annuel", explique le directeur de Kéolis, Bruno Guégan, qui concède que durant les travaux, les bus de substitution ont connu une fréquentation un peu moins élevée que prévu. Retrouvez dès-à-présent toutes les nouveautés avec les horaires sur le site www.twisto.fr