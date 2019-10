Le réseau Txik Txak du Pays Basque : forte hausse de fréquentation des transports en commun en un mois

Pays Basque, France

Huit semaines que le réseau des transports en commun s'est transformé au Pays Basque. Désormais baptisé Txik Txak, il couvre depuis le 2 septembre l'ensemble de l’agglomération Pays Basque. Que ce soit sur la côte ou l’intérieur les chiffres du premier mois d'activité accusent une hausse du nombre des passagers.

Dans le Tram'bus © Radio France - Jacques Pons

Au sein de l’agglomération Bayonnaise (Tarnos, Boucau, Bayonne, Anglet, Biarritz et Bidart) le réseau Chronoplus a transporté 11,2% de passagers supplémentaires par rapport à septembre 2018. Au total : 762 000 personnes !

Bon démarrage du Tram'bus

En huit semaines, le Tram'bus a transporté plus de 282 000 passagers. Soit, + 10% sur les lignes du Tram'bus par rapport aux lignes A1 et A2 d'il y a un an.

Les bus de chronoplus à Anglet © Radio France - Jacques Pons

Des points à améliorer

Parmi les points à améliorer le Tram'bus doit réviser son système de signalisation aux carrefours. C'est en cours. Par ailleurs, de nouveaux travaux au giratoire du Cadran seront entrepris à la fin de l'automne. Des passagers, eux, se plaignent du manque de signalisation sonnore pour les mal-voyants.

Beaucoup de critiques parmi les passagers de Chronoplus Copier

Les nouvelles couleurs du réseau des mobilités © Radio France - Jacques Pons

Hausse des passagers dans le réseau Car Express

Cette hausse de fréquentation on l'enregistre aussi fortement dans le réseau Car Express. Croissance à deux chiffres, par exemple, entre Bayonne et Hendaye (+26%) ou encore Urepel et Saint Martin d'Arrossa (+ 74%).

Transport sur l'eau

Sur l'Adour, le bateau électrique Txalupa a transporté de Bayonne à Boucau 10 000 passagers à raison de 346 par jour en moyenne. Succès populaire pour cette embarcation reliant le centre de Bayonne (mairie) à Boucau (la cale) et durant l'été Anglet (le port de plaisance).

A bord du Txalupa © Radio France - Jacques Pons