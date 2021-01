Le réseau Txik Txak s'offre une nouvelle carte de bus plastifiée en Pays Basque

Fini le ticket papier classique, place désormais à la carte plastique, format carte bancaire, pour voyager sur les lignes de car du Pays Basque intérieur, depuis samedi 2 janvier. Un titre de paiement valable pour les voyages simples, tout comme les abonnements, qu'on peut commander sur Internet ou bien acheter dans les boutiques Chronoplus, Hegobus à Hendaye, ou Hiruak Bat à St Palais. Une fois achetée au prix de 0,20 centimes, cette carte peut être rechargée indéfiniment.

Fini le gaspillage de papier, donc, mais le souci n'est pas uniquement environnemental, c'est le premier pas vers l'unification du réseau Txik Txak. D'ici la fin de cette année 2021, avec le même ticket, on pourra voyager en bus urbain, en car, en train ou en navette fluviale et en plus pour le même prix. Et cette carte plastifiée servira même au-delà : elle sera compatible sur le réseau de transport de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment utilisée dans les TER, mais aussi sur le réseau Mugi en Gipuzkoa.) Le réseau Txik Txak, lancé en septembre 2019, a rassemblé les différents réseaux de bus qui étaient gérés jusqu'à présent par chaque communauté de commune, et par le département.

La carte plastifiée à valider en montant dans le bus permettra aussi au syndicat de mobilité de collecter des données par bus, et de savoir quelles lignes sont fréquentées, quelle taille de bus attribuer à chaque parcours, mais aussi de mieux harmoniser les horaires.

Voici les lignes concernées: