Le retour des trains de voyageurs en rive droite du Rhône

La région Occitanie en partenariat avec la SNCF a décidé de rouvrir la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône dans sa partie sud. Les premiers trains circuleront ce lundi 29 août entre Pont-Saint-Esprit et Avignon à raison de 4 allers-retours par jour. Cette ligne (Lyon/Nîmes) avait été fermée à la circulation des trains voyageurs en 1973 et consacrée aux trains de fret.

Le retour des trains de voyageurs en Ardèche

La conséquence de cette réouverture ce devrait le retour des trains de voyageurs en Ardèche. L'Ardèche qui est le seul département de France métropolitaine sans train de voyageurs depuis 1973. La région Auvergne-Rhône-Alpes devrait poursuivre la liaison jusqu'au Teil à partir de février 2024. Il devrait donc y avoir une liaison direct en train express régional (TER) du Teil à Avignon ou Nîmes.

Dans tous les cas à partir de ce lundi, les TER Occitanie devraient venir sans voyageur jusqu'au Teil à 40 kilomètres au nord de leur terminus de Pont-Saint-Esprit pour pouvoir faire demi-tour.

Un projet de liaison Romans-sur-Isère/Nîmes

Une réouverture plus complète de la rive droite du Rhône est actuellement à l'étude. Il s'agirait de créer une liaison TER de Romans-sur-Isère à Avignon et Nîmes via les gares de Valence TGV, Valence Ville, le Pouzin, Cruas, le Teil, Viviers et Bourg-Saint-Andéol. Cette liaison pourrait entrer en service en 2026.