Le retour des trains entre Retiers et Châteaubriant après deux ans de travaux

Les travaux sur la ligne SNCF Rennes -Châteaubriant ont démarré en 2019. La voie ferrée, exploitée depuis 1881, ne remplissait plus les conditions de sécurité. Un premier chantier a concerné en 2019 la partie entre Rennes et Retiers. La seconde phase de travaux a permis de rénover la portion entre Retiers et Châteaubriant, soit 26 km. La voie a été débroussaillée. Les rails et les traverses ont été enlevés et remplacés par du matériel neuf. Coût total de la rénovation : environ 20 millions d'euros.

A compter du lundi 23 août, des trains de reconnaissance circuleront sur la ligne Retiers – Châteaubriant. Il s'agit de vérifier que tout est opérationnel. Viendront ensuite les trains commerciaux à compter du 30 août.

A cette occasion, SNCF Réseau souhaite rappeler aux riverains, aux usagers de la route, les règles de sécurité à respecter à l’approche des passages à niveau. L'entreprise lance une campagne intitulée "le train revient : ouvrez l'œil" et met en garde contre les comportements dangereux aux abords des voies.