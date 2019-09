Le retour des travaux à Châtres-la-Forêt : la RD20 fermée jusque fin octobre

Châtres-la-Forêt, France

À partir du 3 septembre, il faudra prévoir un temps de trajet un peu plus long si vous avez l'habitude de faire la route entre Laval et Evron notamment. Le centre-bourg de Châtres-la-Forêt sera fermé à la circulation jusqu'à fin octobre, de l'entrée côté Evron à la sortie côté La Chapelle-Rainsouin.

Limitation à 30 km/h

C'est la deuxième et dernière phase des travaux de voirie débutés le 3 juin. La mairie et le département investissent 800 000 € pour rénover et rétrécir la chaussée. "Nous en profiterons pour refaire les trottoirs, installer une priorité à droite sur toute la traversée du village et abaisser la vitesse maximale autorisée à 30 km/h pour améliorer la sécurité" précise le maire délégué de la commune, Claude Rouillard. Si vous êtes allergiques aux dos d'âne et aux chicanes, rassurez-vous, il n'y en aura pas : pour ralentir "visuellement" les voitures, des pavés colorés vont être installés.

"Les accès des riverains resteront possibles le temps des travaux mais pourront être difficiles, il faut qu'ils prennent contact avec les entreprises qui réalisent les travaux" ajoute le maire, Claude Rouillard. Le transport scolaire ne sera quant à lui pas perturbé et restera assuré au point de ramassage place de l'église.

7000 véhicules/jour

Ces travaux ne perturberont pas seulement les 800 habitants de la commune : 7000 véhicules empruntent cette route départementale 20 tous les jours selon le maire, notamment les personnes qui travaillent entre Evron et Laval. Valentin, carreleur à Evron, s'attend à des trajets rallongés d'une quinzaine de minute : "Il faudra passer par Montsûrs pour assurer les livraisons à Laval. C'est une perte de temps et donc d'argent."

Lionel aussi va perdre un peu de temps, mais c'est un mal pour un bien selon cet employé de l'abattoir Socopa à Evron qui habite juste à côté de Châtres-la-Forêt : "Ces travaux étaient nécessaires, la chaussée était en mauvais état et les trottoirs trop étroits pour les piétons."