Le retour des vols directs entre Marseille et l'Arménie annoncé pour l'été 2023

L'aéroport Marseille-Provence et la compagnie aérienne Transavia annoncent ce jeudi le retour des vols directs entre Marseille et Erevan (Arménie) pour l'été 2023. Les premières rotations débuteront le mardi 27 juin, à raison d'un vol par semaine chaque mardi, dans un premier temps.

"C’est avec un plaisir non dissimulé et une émotion certaine que nous sommes fiers de vous annoncer la reprise des vols directs vers Erevan en Arménie", déclare Philippe Bernand, le président du directoire d'Aéroport Marseille-Provence.

Cela faisait en effet plus de dix ans que la ligne avait été interrompue. "Nous avions été sensibles aux nombreuses demandes de la part de la communauté arménienne pour rétablir cette liaison", précise Philippe Bernand.

Le représentant de l'aéroport se dit confiant "dans le potentiel du fort taux de remplissage des vols à destination d’Erevan car les français d’origine arménienne sont nombreux" dans la région et "ils ont une capacité à mobiliser leurs semblables et même au-delà, pour donner l’envie de découvrir un territoire qui a besoin de développer son tissu économique et touristique".