Le retour du train de voyageurs en Ardèche, la Région le promet pour 2024

D'ici cinq ans maximum, la région s'engage à rouvrir la gare du Pouzin, du Teil et de Cruas. Les voyageurs pourront bénéficier de sept allers-retours par jour pour rejoindre Valence ville et Valence TGV en cinquante minutes. La Région investit 15 millions d'euros dans ce projet.

La région officialise pour de bon le retour des trains de voyageurs en Ardèche. Les gares du Teil, de Cruas et du Pouzin vont rouvrir d'ici cinq ans. La commande est passée auprès de la SNCF. Ce projet de 15 millions d'euros est "moins ambitieux mais réalisable", la ligne ira jusqu'à Valence ville et Valence TGV et non plus jusqu'à Nîmes et Avignon.

Aller jusqu'à Nîmes et Avignon n'est pas réaliste

Martine Guibert, vice-présidente déléguée aux transports de la Région, l'assure, c'est la fin d'un véritable serpent de mer, "le projet d'aller jusqu'à Nîmes et Avignon n'est pas réaliste. En revanche, cette fois, on se concentre sur la partie Valence-Le Teil, indique Martine Guibert. _On recalibre le périmètre pour un projet réaliste dans des délais acceptables_, on voudrait que les voyageurs puissent prendre le train dans cinq ans maximum."

Les élus ont visité la gare de Cruas hébergeant actuellement une association. © Radio France - Diane Sprimont

Le transports de voyageurs et le fret compatibles

La SNCF et la Région Auvergne-Rhône-Alpes prévoient de signer une convention cadre au mois de juin prochain afin de déterminer les dates des travaux. Actuellement, la ligne est très utilisée par le fret et le transport de voyageurs devra s'y mêler. Il s'agit donc d'un dossier complexe d'après la SNCF, "on est en capacité de faire circuler des voyageurs en complément du fret mais en sachant que _la priorité de SNCF réseau reste le fret sur la rive droite_, précise Jean-Paul Bournazel, délégué SNCF de la Région. 70 à 80 trains de fret y circulent par jour."

Des études ont déjà été réalisées pour évaluer cette compatibilité mais la SNCF ne garantit pas le délai d'ouverture à cinq ans. "On estime pour l'instant que c'est faisable en cinq ans. mais ces travaux nécessitent énormément de moyens, ajoute Jean-Paul Bournazel. Nous devons regarder finement si les travaux rentrent dans notre plan de charge en cinq ans."

Ici dans cinq ans pourraient être aménagé le hall de la gare de Cruas avec des guichets. Il s'agit actuellement d'une salle de réunion associative. © Radio France - Diane Sprimont

Le maire du Pouzin, Alain Martin, reste perplexe, "depuis que je suis élu, j'entends parler de ce projet. Passe un an, passent deux ans, passent trente ans, on se dit que c'est terminé. Aujourd'hui j'y crois un peu plus mais si ça marche pas, on va barrer les voies de la gare du Pouzin", rigole-t-il.