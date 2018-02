Creuse, France

La neige sur les routes, ça donne une facture salée : plus de 350.000 euros dépensés rien qu'en sel par le conseil départemental de la Creuse depuis le début de l'hiver.

A ce jour on a déversé environ 3600 tonnes de sel, dont la moitié début février" - Pierre Widmann, directeur adjoint des routes au département

La faute aux épisodes neigeux de ces dernières semaines, qui ne sont d'ailleurs peut-être pas terminés. Les déneigeuses ont ainsi parcouru des milliers de kilomètres et déversé 3.600 tonnes de sel.

40.000 km parcourus par les déneigeuses

C'est déjà bien plus que les quatre derniers hivers, qui avaient été beaucoup plus cléments en Creuse et en Limousin. A raison de 100 euros environ la tonne de sel, le résultat est donc là : on dépasse déjà les 350.000 euros.

D'autant plus qu'il faut aussi compter le carburant utilisé par les déneigeuses, et elles n'ont pas chômé : 40.000 km parcourus depuis décembre, dont la moitié ces 15 derniers jours, comme si elles avaient emprunté 10 fois toutes les routes départementales ! Un véritable ballet incessant, alors entre les agents, le matériel, le gazole et le sel... ça coûte cher d'avoir des routes bien noires en plein hiver.