Le salon de l'auto et de la moto à Montpellier, l'occasion de passer à un véhicule moins polluant ?

Le salon de l'auto et de la moto se tient depuis vendredi 25 jusqu'à dimanche 27 novembre à Montpellier au Parc des Expositions. Plus de 200 véhicules neufs d'une centaine de marques y sont exposés. L'occasion pour celles et ceux qui voudraient changer de voiture d'aller les essayer avant. Parmi celles qui sont mises en avant, les électriques. Moins polluantes, elles deviennent une vraie option avec la mise en place progressive de la ZFE (Zone à Faibles Emissions) dans la métropole de Montpellier.

ⓘ Publicité

Passer à la voiture électrique ?

Ludovic Renout est un visiteur du salon de l'auto et de la moto. Il tient une entreprise d'hivernage de caravanes et de bateaux à côté d'Aigues Mortes. Il a deux 4 x 4 pour les remorquer et les amener à ses clients. Mais ils ont une vignette Crit'Air 5. Autrement dit, ses voitures ne pourront plus circuler dans la métropole de Montpellier à cause de la ZFE à partir du mois de janvier 2023.

Il réfléchit à changer de voitures et passer à l'électrique mais il a encore quelques doutes. "Il me faut quand même des véhicules qui soient suffisamment puissants. Et quand je vois les puissances annoncées sur des véhicules électriques , elles ne sont pas suffisantes. Et surtout il reste le problème de l'autonomie. En saison on fait 300 ou 400 kilomètres par jour. Ce n'est pas possible si je dois recharger le véhicule au bout de 200 ou 300 kilomètres."

Un des freins évoqués par les visiteurs du salon de l'auto et de la moto est aussi le prix élevé des voitures électriques. La prime à la conversion de l'Etat qui monte jusqu’à 5.000€ pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable ne suffit pas déplore certains d'entre eux.

Salon de l'auto, de la moto... et du vélo

C'est le salon de l'auto et de la moto mais aussi du vélo. Certains personnes se tournent vers cette option vu qu'il devient de plus en plus compliqué de rouler en voiture à Montpellier à cause des travaux. Ce moyen de transport est aussi privilégié par le développement des pistes cyclables dans la métropole. C'est en tous cas ce que constate Jean-Sébastien Fabien, gérant de M'Vélo à Montpellier. Il vend des vélos cargo au salon de l'auto : "les gens qui viennent sur nos stands ne découvrent plus le cargo parce qu'ils en voient de plus en plus en ville, autour d'eux."

Moins chers qu'une voiture et moins polluants, les vélos électriques ont aussi la côte. Jean-Sébastien Fabien considère que "les gens sont prêts. Il y a certaines personnes qui nous ont dit qu'elles sont en train de vendre leur voiture pour avoir la prime à la casse et passer au vélo électrique. Vu les problèmes de circulation, quand on prend son véhicule pour aller dans le centre de Montpellier ou même dans la grande métropole. Le vélo permet de réduire son temps de déplacement."