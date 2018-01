24 heures sur 24, dans les sémaphores de Boulogne et de Dunkerque, des hommes de la Marine nationale veillent. Ils surveillent le trafic maritime entre la France et l’Angleterre. Ils sont une vingtaine à se relayer au sémaphore de Dunkerque.

Dunkerque, France

Pendant que vous faisiez la fête pour Noël ou le changement d’année, ils étaient là à veiller sur le détroit du Pas de Calais. Les hommes de la Marine nationale se sont relayés 24h/24 dans les sémaphores de la Côte d'Opale, à Boulogne et à Dunkerque. Leur mission : surveillé le trafic maritime qui transite au large de notre littoral ou qui se dirige vers le port de Dunkerque.

Une vingtaine d'homme pour assurer une veille permanente

Au sémaphore de Dunkerque, ces marins sont une vingtaine à se relayer. Ils assurent des quarts de surveillance et vivent sur place pendant 48 heures, voire plus, pour ceux qui viennent de loin. Ils disposent de cabines à partager à deux, d'un espace de détente et d'une salle de sport.

Le sémaphore de Dunkerque est eu peu isolé au bout de la digue du Break, près de la grande écluse De Gaulle. © Radio France - Matthieu Darriet

Ces hommes sont perchés au sommet d'un long escalier. Ils sont un peu isolés au bout de la digue du Break et de la grande écluse De Gaulle. Et, comme sur un bateau, c’est depuis la passerelle que ces hommes veillent, avec des jumelles, mais surtout de l’informatique pour les radars et les retours des balises des navires. Ils sont les yeux du Cross Gris-nez, le centre opérationnel de sauvetage en mer.