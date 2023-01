Le sénateur Philippe Tabarot en colère sur les transports en commun en France : "ils ne sont pas à la hauteur"

"Certains pays européens investissent 20 à 30 milliards d'euros dans les transports en commun quand nous, en France, on fait 10 fois moins ! ". Philippe Tabarot, sénateur LR des Alpes-Maritimes n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, l'enjeu du transport en commun est énorme et le pays n'est pas au rendez-vous. Il dénonce ainsi un service qui n'est pas de qualité et qui n'est pas une priorité. L'azuréen avoue qu'une grande partie de ses amendements au Sénat est retoquée. Il en veut plus et souhaite que l'Etat prenne ce dossier, enfin, à bras-le-corps.

