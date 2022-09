Le sénateur Philippe Tabarot veut que les entreprises payent 75% de votre abonnement transport en commun

Philippe Tabarot, sénateur des Alpes-Maritimes souhaite que les entreprises prennent à leur compte 75% de ce que vous payez en transport en commun pour venir travailler. C'est 25% de plus qu'à l'heure actuelle. Une mesure pour le pouvoir d'achat votée le 16 aout dernier.

A l'heure actuelle, les entreprises remboursent 50% de votre abonnement aux transports en commun quand vous allez travailler. Face au prix de l'essence qui augmente et aux pouvoir d'achat qui baisse, le sénateur des Alpes-Maritimes, Philippe Tabarot veut que les entreprises prennent à l'avenir, à leur compte, 75% de cette somme. 50% de manière obligatoire et 25% de manière facultative. "Nous pensons que les chefs d'entreprises sont favorables à cette mesure. Elle est certes facultative mais les entreprises savent que leur salariés en ont besoin" explique celui qui fut en charge des transports à la région Sud-PACA. Une mesure votée en aout dernier pour le pouvoir d'achat qui doit permettre de soulager les familles d'un poste budgétaire (les transports) qui est le 2ème le plus lourd après celui du logement.