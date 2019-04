Le service de covoiturage Lane va continuer à se développer sur le secteur berjallien

Après une phase de recrutement de conducteurs potentiels avant l'été 2018, le service de covoiturage Lane a accueilli ses premiers passagers à l'automne. On fait un bilan après quelques mois d'activité et on se projette sur les nouveautés à venir.

Bourgoin-Jallieu, France

Un service de covoiturage, sans réservation avec une prise en charge en temps réel, un peu comme avec le tram ou le bus, voilà une alternative intéressante à la voiture en solo pour certains habitants de Bourgoin-Jallieu et ses environs. Des personnes qui travaillent dans le lyonnais et pour qui, entre la maison et le travail, il y a très peu ou pas de transport en commun du tout. Pour elles alors, pas d'autres choix que de prendre la voiture, avec les frais que cela implique.

2500 inscrits dont 300 passagers

Depuis l'automne est expérimenté Lane, un service de co-voiturage en temps réel, sans réservation. Une solution souple donc. La personne qui désire être transportée se manifeste via une borne installée près de l'aire de co-voiturage. L'automobiliste, lui, est informé du souhait de trajet via l'application installée sur son téléphone portable mais aussi via des panneaux lumineux qui se trouvent à proximité. Il existe plusieurs lignes aujourd'hui avec 3 destinations vers le lyonnais (Lyon Mermoz, l'aéroport de Lyon St Exupéry et le parc technologique de Saint-Pries) et ce au départ de l'aire de co-voiturage de la Grive à Bourgoin-Jallieu et celle du Village de marques de Villefontaine.

Le plan des lignes actuelles entre Bourgoin-Jallieu/Villefontaine et 3 zones d'activités du lyonnais. - @Lane

La personne, qui veut être co-voiturée, a l'assurance qu'elle sera quand même conduite jusqu'à destination si aucun automobiliste ne se présente. Lane garantit le trajet via un taxi ou un VTC. "Nous sommes passés de 25% de recours au VTC et taxi à 3% ces derniers jours", précise Romain Fayoux, responsable du service Lane. Preuve que le système devient de plus en plus performant. Le temps d'attente entre Bourgoin-Jallieu et Saint-Priest est en moyenne de 5 minutes le matin, 2 de plus le soir dans l'autre sens.

Premier bilan après quelques mois d'existence.

De nouvelles lignes tout prochainement

Alors que cette expérimentation doit durer jusqu'à la fin de l'année, Lane annonce pour les semaines à venir des évolutions. D'abord des améliorations avec une offre renforcée vers Lyon-Mermoz. 2 nouvelles lignes pour aller vers le lyonnais au départ de Nivolas-Vermelle et de Ruy-Montceau doivent entrer en service à l'été. Et dans les prochaines semaines, 5 lignes interurbaines vers le quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu sont annoncées depuis les communes de Chèzeneuve, Saint-Savin, Ruy-Montceau, Meyrié et Eclose-Badinières. Des axes choisis car saturés à certains moments le matin.

Les lignes périurbaines qui vont voir le jour à Bourgoin-Jallieu et ses environs. - @Lane

Aujourd'hui, le conducteur est rémunéré à hauteur de 2 euros par passager. Les passagers, eux, ne paient pas pour l'instant cette somme; elle est prise en charge dans le cadre de cette expérimentation. Ce projet est largement financé par des fonds publics dont l'Ademe, le programme européen Feder, la Capi, la Métropole de Lyon. Il est également porté par les startups Ecov et Instant-System.