Le service du Tramway de Caen interrompu pendant six jours

Le service du Tramway de Caen est interrompu du 7 au 12 août inclus afin de permettre des travaux de destruction d'un bâtiment dans le centre-ville. Il sera remplacé par deux lignes de bus afin d'assurer une desserte au plus proche de son itinéraire habituel.

Les travaux de démolitions du bâtiment de l'Insee à proximité du château de Caen nécessite l'arrêt par précaution du service du Tramway du 7 au 12 août. "Deux poteaux qui maintiennent la ligne d'alimentation du Tram sont situés à proximité direct du bâtiment, explique Benoît Besnehard, responsable DSP à la direction des transports de Caen-la-Mer. Par principe de précaution, on a souhaité interrompre l'alimentation électrique de cette ligne pendant les travaux pour éviter tout risque sur le fonctionnement du Tram."

_O_n a souhaité interrompre l'alimentation électrique de cette ligne pendant les travaux pour éviter tout risque sur le fonctionnement du Tram

Deux lignes de Bus vont assurer une desserte au plus proche de l'itinéraire habituel du Tramway. "Ils passeront sur les rues les plus proches du tracé du Tram avec quasiment les mêmes points d'arrêts, sur les mêmes horaires et les mêmes amplitudes."

Saison creuse en terme de fréquentation

L'agglomération de Caen-la-Mer n'a pas choisi la date au hasard. Cette semaine du 7 au 12 août est la plus creuse en terme de trafic passager. Là où elle enregistre quotidiennement 38.000 validations de trajets, cette moyenne tombe à 24.000 durant les journées de cette semaine du mois d'août.