Le site Alstom Transport du Creusot va fabriquer les bogies des nouveaux RER parisiens

C'est l'un des contrats les plus cher de toute l'histoire ferroviaire en Europe. Alstom et Bombardier ont décroché le méga contrat du RER dernière génération de la région parisienne. Du travail en plus pour le site Alstom Transport du Creusot (Saône-et-Loire).

Le consortium Alstom-Bombardier a été retenu pour la fabircation des nouvelles lignes D et E du RER parisien. Un méga contrat de 1,55 milliards d'euros, dans un premier temps, pour 71 nouvelles rames, dont les bogies seront conçus et fabriqués en Bourgogne, sur le site Alstom Transport du Creusot (Saône-et-Loire). A terme, le consortium pourrait fournir 255 nouvelles rames à la région Île-de-France, le contrat s'élèverait alors à 3,75 milliards d'euros.

882 bogies à concevoir et fabriquer d'ici 2023

C'est 882 bogies, ces sortes de chariot à moteur qui portent les voitures de voyageurs, que le site du Creusot va devoir concevoir et fabriquer. De quoi occuper près de 200 salariés bourguignons du groupe jusqu'en 2023. Une très bonne nouvelle pour l'emploi en Saône-et-Loire.