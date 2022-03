Le SMMAG dresse le bilan de la concertation sur le futur téléphérique urbain de la métropole

C'est la fin de la concertation sur le projet de transport par câble qui reliera Fontaine La Poya et Saint-Martin-le-Vinoux. Les travaux devraient commencer l'année prochaine et la mise en service de ce nouveau transport en commun, ce sera normalement pour début 2025.

Se déplacer au quotidien dans les airs au-dessus de la métropole grenobloise, ce sera bientôt possible. Le projet de téléphérique urbain porté par le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) est en route. Un temps de concertation vient de se terminer. L'objectif était d'informer et de collecter les observations des habitants sur le projet. Le SMMAG a dévoilé ce vendredi 25 mars le bilan de cette concertation. Une prochaine réunion publique est déjà prévue ce mardi 29 mars à Fontaine à la salle Edmond Vigne, à 18h30.

Une adhésion importante de la part des répondants

La concertation a été menée pendant deux mois, entre le 1er octobre au 1er décembre 2021. Près de 300 personnes ont participé donne une centaine qui a donné un avis. Sur cette centaine, 90 % des participants ont confirmé l'intérêt du projet. "Ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est la complémentarité de ce mode de transport avec le réseau existant, parce que ça permet de relier notamment deux lignes de tram, explique Laurent Thoviste, adjoint à la mairie de Fontaine et conseiller au SMMAG. Ça permet d'apporter vraiment une liaison entre les deux rives. Ça, ça a été bien perçu."

Le futur trajet reliera Fontaine La Poya et Saint-Martin-le-Vinoux en passant par Sassenage et la Presqu’île de Grenoble. - Groupe 6

Des points encore à travailler

Tout n'est pas non plus tout à fait prêt. Il y a quelques points à régler avant les travaux dont le démarrage est prévu en 2023. "Parmi les éléments où il reste encore des choses à trancher, c'est notamment sur l'aménagement intérieur des cabines", décrit Laurent Thoviste. Il reste à travailler notamment sur l'accessibilité des cabines pour les personnes à mobilité réduite, les personnes avec poussettes et les vélos.

Les différents visuels retenus concernant les cabines. - SMAGG

Pas nuisances sonores prévues

Une autre inquiétude des riverains réside dans le niveau sonore que va produire ce téléphérique urbain. Sylvain Laval, le président du SMMAG veut rassurer sur ce point. "Il y a des inquiétudes sur la question sonore qui sont bien légitimes. En réalité, ce n'est pas du tout le même type de technologie qu'une télécabine que nous pouvons connaître en station de montagne, rassure-t-il. Ce sont des appareils spécifiquement conçus et sur lesquels le constructeur a travaillé pour faire baisser fortement le bruit. Ce sera donc quelque chose qui sera très bien intégré et qui ne produira pas de nuisances supplémentaires à celles qui existent déjà dans l'espace public. Il y a du bruit en ville, à l'extérieur et donc l'objectif de ce projet, c'est de ne pas en rajouter."

Les projet en bref

Le projet de transport par câble coûtera 64,56 millions d'euros. Il s'étendra sur quatre communes, et fera 3,5 kilomètres de long. Il desservira six stations en passant par Fontaine, Sassenage, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux. Le trajet entier sera parcouru en 13 minutes et demi avec une moyenne de 20 km/h. Les télécabines passeront toutes les 73 secondes à la mise en service, un délai qui passera à moins de 30 secondes à l'avenir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si tout se déroule normalement, dans le courant de cette année 2022, on assistera à la fin de la conception détaillée et à l'enquête publique. Les travaux devraient démarré en 2023 pour une mise en service début 2025.