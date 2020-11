"Le soir, les passagers au départ de Granville mettent 6 heures pour rallier Paris, c'est inacceptable ! "

Un collectif d'usagers de la ligne de train Paris-Granville exprime sa colère alors que la SNCF a revu à la baisse ses prévisions de trafic du fait de la pandémie de Covid-19. Il n'y a plus que deux allers le matin de Granville vers Paris, deux retours le soir de Granville vers Paris.

Depuis Granville, il n'y a plus que deux départs le matin vers Paris

Avec les nouveaux horaires mis en place par la SNCF du fait de l'épidémie de Covid-19-deux allers de Granville vers Paris le matin, deux allers de paris vers Granville le soir- il est impossible pour un parisien de faire l'aller-retour dans la journée vers Granville, souligne le Collectif citoyen de défense des axes ferroviaires sud-Normandie. C'est donc compliqué pour certains salariés ou étudiants de s'organiser : les internes par exemple au lycée hôtelier de Granville, en section sport-étude à Flers ou au lycée agricole de Sée dans l'Orne ont des problèmes pour venir en début de semaine et repartir en fin de semaine. Et le scénario est le même pour certains médecins ou soignants.

C'est un coup porté à nos territoires, dit le collectif

A l'heure où le gouvernement appelle à maintenir l'activité, c'est plus facile à dire qu'à faire s'énerve Philippe Denolle, président du Collectif citoyen de défense des axes ferroviaires sud-Normandie "On nous dit qu'il faut maintenir l'activité économique mais on n'a pas les trains pour le faire, alors que beaucoup de personnes font la navette tous les jours. "

Pour les Granvillais qui veulent aller à Paris le soir, ils vont mettre 6 heures ! C'est inacceptable. Ce n'est pas comme ça qu'on va arranger la situation économique de nos territoires !

Le Collectif citoyen de défense des axes ferroviaires sud-Normandie demande qu'on puisse au moins faire un aller-retour dans les deux sens au quotidien, c'est aussi une question sanitaire, pour éviter de multiplier les moyens de transports.

Le collectif a écrit un courrier aux responsables régionaux de la SNCF et attend une réponse