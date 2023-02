Le souterrain de la gare de Nantes va changer de visage

À partir du lundi 6 mars et pour une durée de quatre mois, le passage souterrain de la gare de Nantes sera en travaux. Cet important chantier a pour but d'"épurer, d'unifier et d'embellir" cet espace, selon le communiqué publié ce mardi par SNCF Gares et connexions. Ce souterrain a été construit en 1968, il va faire l'objet d'un véritable lifting, la lumière, la signalétique, les peintures murales, le sol, tout va être revu. L'accessibilité pour les personnes handicapées sera par ailleurs renforcée.

Le souterrain de la gare de Nantes a été construit en 1968, il va faire l'objet de travaux à partir du 6 mars © Radio France - Anne Bertrand

Les travaux vont se dérouler par étape et se décliner en micro-chantiers pour maintenir ouvert ce passage qui voit défiler 20.000 personnes chaque jour. Pour l'essentiel, il s'agit de voyageurs, mais ce souterrain est aussi utilisé par des piétons qui passent ainsi facilement et rapidement d'un quartier à l'autre. Pendant la durée du chantier, les voyageurs seront inciter à emprunter la mezzanine de la gare plutôt que le souterrain. La facture de ce chantier s'élève à un million d'euros.