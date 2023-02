Le stationnement bientôt payant et des bornes d'accès dans tout le centre des Sables-d'Olonne

Pour en finir avec les embouteillages et les difficultés à stationner dans son centre très touristique, la ville des Sables-d'Olonne fixe de nouvelles règles. Dès le 3 avril, le stationnement deviendra totalement payant toute l'année, avec cependant une heure gratuite. Gratuité également entre 12h et 14h sauf en juillet et août. Par ailleurs, entre fin avril et fin octobre, des bornes escamotables interdiront l'accès de ce même centre à certaines heures. Seuls les riverains et commerçants pourront continuer de circuler grâce à la détection des plaques d'immatriculation.

"Le parking centre-ville gare c'est 1.200 places, mais seulement 600 occupées même en plein été", Jean-Eudes Casses

"Ça fait trop longtemps qu'on entend les gens dire "moi le centre-ville, je n'y vais plus, car on ne trouve pas de place", explique l'adjoint au commerce Jean-Eudes Casses, donc le but aujourd'hui est que tout le monde puisse trouver une place, on va vraiment faire tourner les véhicules."

Pour décongestionner le centre et inciter les visiteurs à stationner un peu plus loin, il existe deux parkings relais gratuits à La Sablière, près du ponton du Vendée Globe, et au Port de Plaisance, avec ensuite des navettes gratuites vers le centre-ville. Il y a également les parkings payants proches du centre, comme celui de la gare, à dix minutes à pied de la plage. "Ce parking compte 1.200 places, or, même en été, c'est 600 places occupées, alors que tout le reste est saturé !", appuie Jean-Eudes Casses.

Par ailleurs, le bus de mer naviguera dès les vacances de Pâques et jusqu'à la Toussaint. Des stations de vélos en libre-service seront enfin progressivement mises en place.

Des bornes pour filtrer l'accès à l'hyper centre

"L'autre nouveauté, c'est la zone apaisée, ajoute Gérard Mongellaz, adjoint au maire en charge de la voirie, c'est une zone à trafic limité (entre le chenal et la pendule du Remblai) avec trois bornes escamotables à lecture de plaques qui ne laisseront passer que les ayant-droits suivant une tranche horaire définie".

Du 29 avril à fin octobre, tous les week-ends, seuls les riverains et commerçants pourront entrer dans cette zone entre 13h30 et 16h et de 19h30 à minuit.

Les habitants pourront continuer de stationner près de chez eux, moyennant un abonnement de 10 euros par mois.

Le plan de la zone réglementée aux Sables d'Olonne

