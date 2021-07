Le stationnement des trottinettes électriques Bird devient obligatoire à Marseille

A Marseille, on peut le dire c'est totalement l'anarchie pour garer sa trottinette électrique. Les trottinettes électriques sont régulièrement laissées au sol, en plein milieu du trottoir, parfois les unes sur les autres, on en retrouve même dans le Vieux Port ou sur les rochers du Vallon des Auffes. Comment éviter ce stationnement anarchique ? L'entreprise Bird a décidé de mettre en place un stationnement obligatoire à Marseille pour ses trottinettes électriques. Une nouvelle fonctionnalité permet de localiser les lieux de stationnement et si vous ne vous garez pas dans un endroit autorisé, il est impossible de mettre fin à votre trajet, vous continuez donc de payer.

Les trottinettes doivent être garées dans des lieux de stationnement obligatoire

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà mise en place sur le Vieux Port de Marseille et doit être généralisée sur l'ensemble de la ville avant la fin de l'été. L'entreprise lance d'ailleurs une campagne collaborative pour mettre en place ce stationnement obligatoire. Les Marseillais pourront donner leur avis et choisir les emplacements qui leur seront les plus utiles et pratiques. Du 15 au 17 juillet, les équipes de Bird vont échanger avec les Marseillais sur ce réseau de “Stationnement obligatoire” des véhicules Bird. Les résultats seront proposés à la Ville pour finaliser avec eux le réseau de stationnement.

Pour le moment, on retrouve des trottinettes en travers des trottoirs, sur les voies du tram et même sur la route, Francine n'en peux plus "Excusez moi l'expression mais c'est le bordel, ils les jettent par terre on en trouve partout elles sont au sol comme ça, n'importe comment, dans les voies de tram. Il faut sévir sinon on va pas s'en sortir" Pour Lilla, retraitée marseillaise, le trottoir devient même parfois un parcours du combattant : "L'autre jour je pouvais pas sortir de chez moi tellement les trottinettes étaient les unes sur les autres. C'est la misère franchement c'est la pagaille. Mais cette nouvelle obligation c'est bien, quand on touche les gens dans le portefeuille ça donne à réfléchir. "

Désormais si vous ne garez pas votre trottinette électrique Bird dans un lieu autorisé, vous ne pourrez pas mettre fin au trajet et vous serez facturé, Mickael Mamou, est le Directeur Général de Bird "Jusqu'à lundi dernier on faisait juste une photo de son véhicule, on mettait fin au trajet et on arrêtait de payer aujourd'hui c'est la même procédure sauf que si je ne suis pas dans un point identifié sur l’application, je continue d’être facturé et je suis invité à rejoindre un parking le plus proche" L'obligation de stationnement fonctionne pour l'instant sur le Vieux Port de Marseille, l'obligation sera étendue sur l'ensemble de la ville d'ici la fin de l'été. Pour éviter que les trottinettes électriques Bird finissent dans la mer, la société multiplie les actions : "Jusqu'à maintenant il y a une zone tampon où on ne peut pas déposer, garer une trottinette à moins de cinquante mètres de l'eau sur toute la côte à Marseille. On peut pas terminer le trajet et on continue à être facturé. On a aussi du personnel qui récupère des trottinettes dans cette zone le soir parce qu'on se rend compte que les trottinettes sont souvent déposées en soirée vers l'eau. On a aussi une brigade de patrouilleurs dédiés pour faire de l'éducation et sortir les trottinettes de ces zones à proximité de l'eau." Du côté de la Mairie de Marseille, pour l'instant dans la convention signée avec les opérateurs il n'y a pas d'obligation de mettre en place ce stationnement obligatoire, mais la mairie souhaite établir une nouvelle convention pour définir de nouvelles conditions.