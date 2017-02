Le stationnement en ville au programme du conseil municipal stéphanois

Selon le rapport annuel de la cour des comptes, les contrôles de stationnement sont insuffisants en France, et les fraudeurs sont nombreux puisque les automobilistes ne paieraient en moyenne que 2h de droit pour 8h de stationnement effectif! Une tendance à laquelle n'échappe pas St Étienne...

Le stationnement urbain, un sujet polémique et d'actualité puisque la Cour des comptes vient d'en faire une longue critique dans son rapport annuel. L'Institution constate que les contrôles effectués par les communes sont à la fois "insuffisants" et "très variables" et que les contrevenants échappent trop souvent aux amendes. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les finances des collectivités du fait du manque à gagner. Et St Étienne ne fait pas exception à la règle, si l'on en croit les témoignages de ces automobilistes stéphanois:

Ce sujet du stationnement sera abordé ce lundi soir au conseil municipal de St Étienne avec une délibération sur le parking payant de surface. Toujours selon le rapport annuel de la Cour des comptes les contrôles effectués par les communes sont à la fois" insuffisants" et "très variables", alors même que les collectivités ont en charge l'entretien et la sécurité des parkings. La cour dénonce également une forme de laxisme des contraventions particulièrement en période électorale ! Dernière critique et non des moindres: le coût trop élevé des parkings souterrains, généralement concédés à des gestionnaires privés. Des tarifs prohibitifs pour nombre d'automobilistes, avce qui a pour conséquence d'encombrer davantage les rues en surface...