Aix-en-Provence, France

Depuis le 2 janvier, le stationnement est plus cher à Aix. Désormais en zone "à moyenne attractivité" (autour de la gare, du rectorat) 9 heures de stationnement coûtent 33 euros au lieu de 17 euros. Dans l'hypercentre, c'est le même prix (33€) pour seulement 5 heures, et il est interdit de rester plus longtemps. Le montant des PV a aussi doublé.

Nouvelle mesure contre les voitures ventouses

L'objectif pour la ville c'est d'éviter les voitures ventouses, Eric Chevalier, adjoint délégué au stationnement : "L'objectif c'est que les places de voiries tournent un certain nombres de fois pour permettre une rotation plus importante pour les clients des commerces. Il y a des parcs relais qui sont à 2,20 euros la journée avec un ticket de bus délivré gratuitement à l'ensemble des voyageurs de la voiture."

Attention, la plage horaire du stationnement a été également rallongée, dorénavant il faudra payer entre 7h30 et 12h, et de 14h à 20h. Sans compter une erreur de la mairie dans la programmation des horodateurs, ils affichent "Payants non stop" alors que le stationnement est gratuit de 12h à 14h. Impossible en revanche de savoir quand les bons horaires vont être remis en place.