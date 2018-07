Mont-de-Marsan, France

La mesure avait déjà été prise pour les soldes d'hiver. La mairie de Mont-de-Marsan décide de rendre le stationnement gratuit quasiment partout en centre-ville pour la dernière semaine des soldes d'été. Plus de 500 places seront disponibles du lundi 30 juillet au mardi 7 août inclus. Les 364 places des parkings Saint-Roch et Dulamon seront gratuites le samedi 4 août, toute la journée. Seul le parking souterrain du Midou (allée Raymond Farbos) restera payant et fonctionnera comme d'habitude.

Soutenir l'activité économique du centre-ville

Dans un communiqué, la Ville de Mont-de-Marsan explique : "Moment clé de la vie économique, les soldes représentent un véritable enjeu pour les commerçants. Cette opération de stationnement illustre la dynamique commerciale menée par la Ville de Mont-de-Marsan et Mont-de-Marsan Agglo. C'est dans cet esprit que la Ville a souhaité proposer la gratuité du stationnement durant la dernière semaine des soldes."