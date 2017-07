Le stationnement payant entre en vigueur place de Verdun à Pau

Dès mardi, le 1er août, la place de Verdun à Pau sera payante. Les automobilistes devront s'acquitter d'un euro par demi-journée. Les riverains et travailleurs du centre-ville bénéficient de tarifs réduits.

Si vous avez pris l'habitude de vous garer gratuitement pendant des heures sur la place Verdun à Pau, il va falloir adapter vos habitudes et passer à la caisse. Le parking devient payant dès mardi 1er août. La place dispose depuis sa rénovation, de 1 300 places contre 1 660 auparavant, huit entrées « péage » avec des barrières et des caméras de contrôle ont également été ajoutées.

1 euro par demi-journée

La première demi-heure est gratuite puis le tarif de base sera d'un 1 euro par demi-journée. Un tarif spécial sera appliqué pour les résidents qui habitent autour de la place, sur présentation de justificatifs, ils peuvent s'abonner et payer 10 euros par mois. C'est un peu plus cher pour les commerçants et travailleurs du centre-ville mais eux aussi peuvent demander un tarif privilégié de 20 euros par mois.

Le contrôle d’accès à la place se fera 24h/24 et 7j/7. Mais le parking ne sera payant que du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heure © Radio France - Najat Essadouki

La place sera payante de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h, du lundi au samedi. A partir de mardi 1er août, la ville de Pau va agrandir son périmètre de stationnement payant pour une vingtaine de rues, autour de la place Verdun, dans le secteur Gaston Phoebus et aussi un peu plus loin, dans le quartier des Anglais. Le stationnement des camping-cars, place verdun c'est aussi terminé. Une nouvelle aire de stationnement a été aménagée au parking de l’Usine des tramways.