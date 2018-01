Caen, France

Un bug sur les horodateurs à Caen. Attention ! Dans certains cas, lorsque vous payez notamment votre stationnement par carte bancaire, la note peut singulièrement s'alourdir en passant directement de 1,80 euros à... 33 euros. Pas de panique. Si vous avez été victime de ce dysfonctionnement, vous pourrez vous faire rembourser.

Le bug à 33 euros

On nous avait promis du changement depuis le 2 janvier avec la réforme du stationnement géré directement désormais par les villes. Et bien à Caen, c'est plus que du changement, c'est parfois une bien mauvaise surprise ! Que se passe-t-il ? concrètement lorsque l'usager demande à l'horodateur un ticket au delà de la somme de 1,80 euros et qu'il paie par carte bancaire, le montant bascule directement à... 33 euros !!! (cela concerne les zones rouges et jaunes. Autrement dit l'hyper centre-ville) . Trente-trois euros, c'est beaucoup ! Beaucoup trop même lorsque l'on sait qu'à Caen, le forfait post-stationnement (l'amende en cas de dépassement de la durée autorisée) est de 17 euros. C'est donc un bug. Un dysfonctionnement qui a été identifié par le prestataire Indigo. Une erreur qui, précise Philippe Lailler, maire-adjoint de Caen"va être corrigée dans les prochains jours".

Il faut bien comprendre que tous les horodateurs de France sont en train d'être modifiés, ça va donc prendre un peu de temps (...) tout devrait rentrer dans l'ordre en début de semaine prochaine" indique Philippe Lailler

Comment se faire rembourser ?

En attendant, les automobilistes qui ont été victimes de ces horodateurs un peu trop gourmands peuvent demander le remboursement du trop-perçu. Il leur faut, pour cela, aller à la boutique Indigo. Elle est située place de la République à Caen. Et il faut fournir son ticket d'horodateur et son adresse postale. Pour tout renseignement, un numéro de téléphone a également été mis en place. Il s'agit du 02 31 85 40 62. A noter que Caen n'est pas la seule ville où cette erreur s'est produite. Les habitants de Evreux (Eure) et de Brest (Finistère) en ont fait, eux aussi, les frais. A Caen, le paiement du stationnement par carte bancaire concerne environ 20% des utilisateurs.