Le stationnement redevient-il payant avec la fin du confinement dans les grandes villes normandes ?

Les trois plus grandes villes de la Seine-Maritime et de l'Eure ont rendu leur stationnement gratuit pendant la période du confinement. Et maintenant ?

Au début du confinement lié à l'épidémie de coronavirus, les trois plus grandes villes de Seine-Maritime et de l'Eure; Le Havre, Rouen et Evreux; ont toutes trois rendues le stationnement gratuit. Objectif : faciliter la mobilité en ville et ne pas décourager les habitants de faire leurs achats en centre-ville.

Avec la fin du confinement ce lundi 11 mai, le stationnement ne redevient pas de suite payant, chaque ville opte pour sa stratégie.