Le stationnement reste anarchique devant la gare TGV d'Avignon

Un an après la politique offensive de la mairie d'Avignon contre le stationnement anarchique devant la gare TGV, les mauvaises habitudes perdurent.

Il y a un an, la ville d'Avignon avait décidé de mener une politique offensive de contraventions, pour éviter ces voitures garées sur les pistes cyclables et sur les trottoirs.

Aujourd'hui, ce n'est plus possible de se garer sur le trottoir, à cause des rochers. Les parkings sauvages sont un peu plus éloignés, ça et là, sur le bord de certains chemins, avec des voitures les unes derrière les autres, malgré les panneaux "interdit de stationner". C'est bien sûr pour éviter de payer le parking longue durée, facturé une quinzaine d'euros par jour.

L'autre problème, ce sont les arrêts temporaires, de ceux qui viennent chercher des voyageurs.

Devant le grand portail de la gare TGV, ils sont nombreux à se garer sur la piste cyclable, comme Jérémy : "Ca évite d'aller dans les parkings dépose-minute, qui sont saturés". Seules les 15 premières minutes sont gratuites : "Le dépose-minute, ça vaut une fortune !", estime Mireille.

En tous cas, les contrevenants doivent se méfier : la mairie d'Avignon fait savoir que les policiers municipaux tournent régulièrement autour de la gare TGV, et qu'ils n'hésitent pas à verbaliser.