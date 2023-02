Le stationnement sera t-il payant à Carnon dès l'été prochain ?

Le stationnement pourrait bien devenir payant toute l'année sur l'ensemble de la station balnéaire de Carnon. La décision doit être votée en conseil municipal ce lundi soir et les habitants sont très remontés. Ils ont prévu de manifester à 17h30 devant la mairie.

ⓘ Publicité

La mairie prévoit de découper la station balnéaire en 4 secteurs allant de 1,20 euro de l'heure pour la zone verte à 6 euros de l'heure en zone rouge. Avec des tarifs progressifs, plus vous restez longtemps et plus le tarif de l'heure augmente. Impossible de rester plus de deux heures et demi à la même place en zone rouge.

Les habitants de Mauguio pourraient payer demi-tarif. Quand au habitants de Carnon, ils pourraient bénéficier d'un

abonnement à 20 euros par an pour une voiture, 100 euros pour la 2e voiture et 200 euros pour la 3e voiture (pour un couple avec un jeune majeur ayant une voiture, ce serait donc 320 euros par an).

Pour les professionnels, ce serait 100 euros par an pour une voiture, puis 200 euros par voiture supplémentaire. Enfin pour les résidences secondaires, l'abonnement annuel serait de 300 euros.

Au total près de 5 000 places de stationnement jusque là gratuites sont concernées. Le parking du Petit Travers payant de juin à septembre deviendra payant toute l'année

Seul le stationnement entre le Petit et le Grand travers restera gratuit car cet espace n'est pas communal, il appartient au conservatoire du littoral.

"35 euros pour trois heures, c'est le prix d'une semaine à Palavas"

Le collectif "Citoyens de Carnon" n'est pas hostile au principe d'un stationnement payant à Carnon, mais il dénoncer le fait qu'il se fasse à l'année. " hors saison, Carnon ne connaît pas de problèmes de stationnement." Il aimerait aussi connaître le coût d'installation des horodateurs et s'inquiète de la diminution de la fréquentation touristique sur la station balnéaire si une telle mesure était mise en place. Enfin le collectif s'indigne du tarif proposé en zone violette, 35 euros pour trois heures, alors qu'à Paris pour une durée équivalente, les automobilistes payent seulement 16 euros. "35 euros, c'est le prix d'une semaine à Palavas". Le collectif regrette aussi l'absence totale d'information et de concertation.

Le maire n'a pas voulu s'exprimer au micro de France Bleu Hérault avant la tenue de ce conseil municipal.

Le prix du stationnement à l'heure selon les zones - Mauguio-Carnon

Les tarifs pour les résidents - Mauguio-Carnon

La zone rouge - Mauguio-Carnon

La zone orange - Mauguio-Carnon

La zone violette - Mauguio-Carnon

La zone verte - Mauguio-Carnon