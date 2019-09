Le stationnement sur voirie sera gratuit demain à Nice en raison du mouvement national

Nice, France

Il faudra s'armer de patience demain à Nice et aux abords de la ville. Le réseau des transports communs sera fortement perturbé. Les lignes de tramway 1 et 2 ne fonctionneront pas du début à la fin du service et les bus ne circuleront pas non plus.

De nombreux bouchons et ralentissements seront donc à prévoir dans la ville et aux alentours. La ville de Nice a décidé d'instaurer la gratuité du stationnement sur voirie dans toute la ville.