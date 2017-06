Le STIF change de nom

Ne l'appelez plus STIF. Le Syndicat des Transports d'Ile-de-France devient Ile-de-France Mobilités. Une nouvelle identité "plus cohérente avec ses missions et son organisation".

Cela ne changera guère le quotidien des Franciliens mais le STIF adopte une nouvelle marque voyageurs et un nouveau logo. "Île de France Mobilités" s'affichera dès à présent sur les nouveaux matériels roulants du réseau, et sur les tickets de transport et autres cartes Navigo. Il n'est pas prévu de modifier l'habillage des trains, tramways, métros et bus déjà en circulation.

Le STIF a toujours souffert de son nom

Cette nouvelle identité est une conséquence de la loi Métropoles (dite "MAPTAM" pour loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) adoptée en 2014. Ce texte a modifié les missions et élargi les compétences du Syndicat des Transports en Île-de-France, désormais autorité organisatrice des mobilités durables. Pour traduire cette nouvelle ambition, le STIF va se réorganiser à la fin du mois en adoptant une nouvelle gouvernance.

La nouvelle identité est déjà présente via un compte Twitter créé en décembre 2016. -

"Le STIF a toujours souffert de son nom", reconnaît-on au service communication. "Le mot syndicat accolé au terme transport créait de la confusion. C'est pourquoi on utilisait en priorité l'acronyme STIF. Le nouveau nom sera plus cohérent". Mais sur la question du coût de ce changement, le STIF est moins loquace. Aucune estimation n'a pu nous être fournie.

Parallèlement, l'autorité qui gère les transports de la métropole a lancé une consultation auprès des usagers. Vous êtes invités à choisir sur internet le design du tissu qui équipera les sièges des futurs matériels roulants qui sortiront à l'automne. Quatre motifs sont proposés.