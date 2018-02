Flixbus, Ouibus, Eurolines, Isilines : vous avez sûrement déjà croisé ces cars sur l'autoroute. Ils attirent de plus en plus de passagers : Flixbus a triplé sa fréquentation à Orléans en 2017, avec "plusieurs dizaines de milliers de voyageurs", selon la compagnie.

Orléans, France

On les appelle les "cars Macron", ces cars longue distance à bas coût que croisez sûrement sur la route depuis août 2015. Cet été là, l'actuel président, alors ministre de l'Economie, a libéralisé le secteur (un des points de la fameuse loi Macron).

Trois fois plus de passagers en 2017

Un car de la compagnie Flixbus à la station de tramway Orléans-Libération, le 27 février 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Depuis, ces cars attirent de plus en plus de monde, ils sont devenus un concurrent sérieux pour la SNCF, qui a d'ailleurs lancé sa propre marque (Ouibus) à côté d'autres transporteurs comme Eurolines, Isilines, et la compagnie allemande Flixbus, le leader européen, qui dessert 200 villes françaises, dont Orléans sur la ligne Tours-Paris. Flixbus a même triplé sa fréquentation à Orléans en 2017, avec plusieurs dizaines de milliers de passagers l'an dernier.

Orléans-Roissy à moins de 10 euros

Des dizaines de voyageurs s'arrêtent donc chaque jour à la station de tramway "Libération", d'où partent ces fameux cars. Impossible de rater celui-là, couleur vert pomme, avec d'énormes photos des pandas du zoo de Beauval à l'arrière. Il vient de Tours, direction Paris.

Une vingtaine d'étudiants orléanais embarquent dans un car de la compagnie Flixbus, direction Roissy puis Athènes, le 27 février 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Cyril et une vingtaine d'étudiants en gestion à l'IUT d'Orléans s'envolent pour Athènes. Deux heures et demi de route jusqu'à Roissy : "Nous notre objectif, indique le jeune homme, c'est d'organiser un voyage à moindre coût. C'est moins cher de prendre un bus surtout pour un tarif de groupe. Prendre le train, dans tous les cas c'était trop cher..." Entre 3 et 10 fois plus cher en train selon le trajet (Intercités, TGV et/ou RER). Avec le car, ça leur coûte 7 euros par personne, et dans un budget de 400 euros par étudiant pour le transport et l'hôtel en Grèce, le moindre euro compte.

Orléans-Lille en... 9h30

"Les cars, c'est mieux parce qu'on fait des économies", ajoute Monique. Elle embarque pour Lille en Eurolines : "Pour moi et mes quatre enfants on paie 85 euros l'aller." Sa fille Ketia connaît bien le système, elle n'a pas mal au coeur à bord : "Moi ça va mais mes frères et soeurs, des fois, ont mal au ventre. Ca a un côté pratique et pas pratique, parce qu'il peut y avoir des embouteillages..." Il ne faut pas être pressé : 9 heures et demi de voyage avec un changement de car à Paris.

Nouvelle ligne Châteauroux-Vierzon-Orléans-Paris

Johanne elle-aussi part pour Lille avec deux enfants, en Flixbus : "Ca fait un petit peu plus de trajet qu'en voiture ou en train, mais bon dans un sens ce n'est pas plus mal ! C'est confortable quand même."

En plus le chauffeur est très sympa : un accueil "4 étoiles" que les voyageurs n'oublieront pas. Le bouche-à-oreille reste la meilleure publicité pour ces compagnies, nous confie la direction de Flixbus. Dans la région, le zoo de Beauval attire bien sûr pas mal de monde dans ces cars à bas coût, avec une ligne spéciale. A noter l'arrivée au printemps d'une nouvelle ligne Flixbus Châteauroux-Vierzon-Orléans-Paris.