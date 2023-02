Le succès du covoiturage en Charente

L'objectif est atteint : le schéma du covoiturage en Charente prévoyait, en 2019, une trentaine d'aires spécifiques dans le département. La trentième a été inaugurée, jeudi dernier, à Fléac. Elle est entièrement engazonnée, pour éviter l'imperméabilisation des sols. Elle sera prochainement équipée de bornes électriques et d'ombrières photovoltaïques. Elle compte 23 places, dont deux places pour les personnes à mobilité réduite. Au total, les trente aires de covoiturage peuvent accueillir 500 voitures. Le prix du carburant explique en grande partie l'engouement des Charentais pour ce type de mobilité.

De nouvelles aires de covoiturage à l'étude

Parmi les projets : l'agrandissement de l'aire de Champniers en bordure de Nationale 10, et la création d'une aire à Soyaux pour compléter le réseau de transports en commun de Grand Angoulême, D'autres projets sont à l'étude : une aire de covoiturage à Val-des-Vignes, et une autre à Mornac. On peut trouver la liste de ces trente aires de covoiturage sur le site internet du conseil départemental de la Charente (www.lacharente.fr), et un lien avec la plateforme nationale de covoiturage.