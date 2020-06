À Poitiers, l'activité des réparateurs de vélo explose depuis le déconfinement

Depuis le déconfinement du 11 mai, et avec les aides à l'achat et à la réparation promises par l'Etat, le vélo connaît un grand succès en ville. Les vendeurs et réparateurs sont pris d'assaut par de plus en plus d'usagers. À Poitiers, l'activité de l'atelier La Cyclerie a explosé en un mois.

Ce sont les nouvelles stars des rues depuis le 11 mai, jour du déconfinement en France : les vélos envahissent les villes, avec de plus en plus d'usagers faisant le choix de pédaler pour se déplacer dans leurs trajets quotidiens. Face à la crise du coronavirus et aux mesures de distanciation sociale, les bicyclettes, VTT ou vélos électriques paraissent plus adaptés que les transports en commun, et séduisent les usagers soucieux de moins polluer sur leurs trajets.

Plan vélo à 60 millions d'euros

Un engouement qui s'explique aussi par les annonces du gouvernement sur son plan vélo : d'un budget initialement de 20 millions d'euros, il passe à 60 millions pour inciter à l'utilisation du vélo en ville. L'Etat promet ainsi un coup de pouce financier aux usagers : une aide de 200 euros à l'achat de vélos électriques, et de 50 euros pour une remise en état de vieux vélos.

De quoi inciter les usagers à pousser la porte des vendeurs et des réparateurs. C'est le cas à Poitiers, où l'atelier de vente et de réparation La Cyclerie-Café connaît une forte hausse de son activité depuis le 11 mai. Difficile de se frayer un chemin à l'intérieur, au milieu des dizaines de vélos entassés. D'habitude, il n'y en a pas autant. Mais depuis le déconfinement, les demandes de réparations ne s'arrêtent pas.

Tournant pour le vélo

"On est à fond" explique Philippe Trochon, le gérant de l'atelier. "Que ce soit sur la vente ou sur l'atelier, on est pleins. Il y a eu une courbe assez forte d'un seul coup qu'on a dû gérer et vraiment une suractivité pour nous". Une bonne nouvelle pour ce passionné de vélo, qui voit là une évolution des usages. Comparé au printemps de 2019, l'atelier doit gérer aujourd'hui environ le double des demandes d'alors.

On se rapproche d'un besoin comme celui d'aller chez le garagiste pour sa voiture - Kevin Touret, réparateur de vélos à La Cyclerie - Café

Kevin Touret, réparateur à l'atelier, veut croire que ce succès va durer : "il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va durer dans le temps. On se rapproche d'un besoin comme celui d'aller chez le garagiste pour sa voiture".

Un atelier de réparation sous l'eau

En plus des habitués, de nombreux nouveaux clients poussent la porte de la boutique pour faire réparer leur vieux vélo et se mettre à l'utiliser. Les délais de réparation sont donc plus longs, et l'atelier doit s'organiser pour satisfaire tout le monde.

Récemment, La Cyclerie-Café a pris la décision de ne plus s'associer à l'aide financière de 50 euros promise par le gouvernement pour la remise en état de vieux vélos. La démarche demandait à l'atelier d'avancer la somme pour chaque réparation, et de constituer une demande pour obtenir son remboursement. Mais avec l'afflux des clients, les demandes ont pris trop de temps, créant des tensions sur la trésorerie de l'atelier, qui a préféré renoncer au coup de pouce.