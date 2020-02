Vosges : un tabac presse devient point de vente SNCF

Pouxeux dans les Vosges a une gare mais sans guichet. Depuis ce jeudi 13 février, le tabac-presse du village vend des billets de train hors abonnements. Simplicité d'achat, et amplitudes horaires adaptées aux besoins de la clientèle. Un service attendu et apprécié.

Pouxeux, France

C'est le résultat de l'accord national conclu entre la SNCF et la confédération des buralistes il y a quelques mois, la possibilité de vendre des billets de train dans les débits de tabac. Pouxeux près d'Epinal dans les Vosges est l'un des 4 points d'achat désormais accessibles aux clients de la région Grand-Est avec Pagny sur Moselle en Meurthe-et-Moselle, en mairie de Laifour dans les Ardennes, et à Prunay dans la Marne. Il y en aura douze d'ici l'été promet la SNCF. Sont en vente hors abonnements, des billets TER, TGV ou intercités.

Formation assurée par la SNCF

En amont la compagnie ferroviaire a assuré la formation des nouveaux vendeurs, pourvus d'une application de vente installée sur tablette et d'une imprimante spécifique. Frédérique Delacote et son mari, seuls buralistes du village de Pouxeux voient dans cette ouverture la possibilité de capter et de fidéliser une nouvelle clientèle. Une diversification bienvenue dans un contexte économique difficile.

Pour la SNCF c'est aussi un "deal gagnant" qui permet de maintenir ou de développer une présence territoriale souvent défaillante en zone rurale. Et ce à moindre coût.

La gare vosgienne de Pouxeux qui n'a jamais eu de point de vente de billets, assure une quinzaine de liaisons quotidiennes vers Epinal Remiremont et Nancy.