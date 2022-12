Le tarif des autoroutes A64 et A65 va augmenter au 1er février 2023

Le ministère des transports a indiqué ce vendredi 2 décembre que le tarif des péages des autoroutes allait augmenter au 1er février 2023 de 4,5% à 5,07% selon les axes. L'an passé cette hausse n'avait été que de 2%.

ⓘ Publicité

La société Aliénor qui exploite l'A65 entre Pau et Langon prévoit une hausse de 4,73% pour les voitures de classe 1 et une hausse de 4,78% pour les poids lourds. Au péage, la hausse sera donc d'un peu plus d'un euro pour un trajet Pau-Bordeaux. L'an passée la hausse avait été de 3,13% sur l'A65.

Pour ASF qui exploite l'A64, "les augmentations qui ont été proposées ne sont pas encore validées" sur l'axe Bayonne-Pau-Tarbes-Toulouse. "Les grilles seront mises en ligne au 1er février" explique la société Autoroutes du Sud de la France (ASF). La hausse l'an passé avait été 2,19%. Si on applique la hausse moyenne de 4,75%, il faudra compter 8,80 euros pour faire Pau- Bayonne, soit 40 centimes de plus. Les automobilistes paieront un peu plus de 3 euros pour faire un parcours Pau-Tarbes au lieu de 2,90 euros aujourd'hui, soit 15 centimes d'augmentation.