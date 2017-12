Le tarif du PV de stationnement augmente dans certaines communes de la région Occitanie

Par Suzanne Shojaei, France Bleu Occitanie

Depuis ce 1er janvier, le PV de stationnement se transforme en "forfait post-stationnement". Désormais, ce sont les mairies qui prélèvent le forfait et non plus l'Etat. Elles décident également du montant de cette redevance.