Le collectif "La déviation du Teil, ensemble pour l'Ardèche" a été crée en début de semaine et s'est mobilisé, ce jeudi matin, pour mettre la pression sur le gouvernement. Les habitants et les élus craignent que l'Etat reporte à nouveau ce projet de déviation dont on parle depuis 40 ans.

Une vingtaine de membres du collectif de défense du projet de déviation se sont mobilisés, ce jeudi matin, au Teil en Ardèche. Ils ont organisé des barrages filtrants et ont distribué des tracts aux automobilistes et aux habitants devant les écoles qui longent la N102.

Inquiétude des élus et des habitants

France Bleu Drôme Ardèche vous le révélait la semaine dernière, la déviation du Teil risque encore une fois d'être repoussée. En tout cas, c'est que craignent le maire du Teil Olivier Pévérelli, le président du Conseil départemental de l'Ardèche Laurent Ughetto et le député ardéchois Hervé Saulignac qui ont envoyé un courrier à la ministre des transports Elisabeth Borne. "Les crédits de l'Etat ne sont pas arrivés, on a aucune nouvelle alors que les travaux devaient démarrer début mars" explique Olivier Pévérelli.

Face à cette inquiétude, des élus du Teil et des habitants ont crée ce lundi le collectif "La déviation du Teil, ensemble pour l'Ardèche" pour mettre la pression sur le gouvernement et se faire entendre. Ce collectif compte déjà près de 180 membres.

Ce jeudi matin, ils étaient une vingtaine à distribuer des tracts devant les écoles du Teil et aux automobilistes, filtrant ainsi les véhicules. "16.000 voitures et 2.200 camions passent par jour par le centre du Teil, sur la N102, c'est énorme ça ne peut plus durer" explique Joëlle Michel, porte-parole du collectif.

"Pas question de reporter encore les travaux !"

Barrages filtrants et distribution de tracts ce jeudi matin au Teil pour défendre le projet de déviation. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Ça fait 40 ans qu'on attend cette déviation, il est hors de question d'attendre encore l'Etat alors que tout est prêt !" explique Jean-Pierre, membre du collectif. "La N102 passe devant cinq écoles, ça fait des centaines de gamins qui sont soumis à un danger permanent, faut que les travaux démarrent cette année" explique Gérard.

"S'il le faut on prend la pelle et la pioche et on la commence nous la tranchée !"

"C'est incompréhensible, tout est prêt, les maisons ont été démolies, les acquisitions faites, les collectivités participent, on attend plus que l'Etat !" explique Pascale.

Les membres du collectif demandent à l'Etat de tenir ses engagements.

"On ne lâchera pas, Paris va nous entendre" expliquent les membres du collectif. Une importante mobilisation est prévue le lundi 19 février au Teil et à Saint-Thomé. Le lendemain, le 20 janvier, le député ardéchois Hervé Saulignac doit s'adresser à la ministre des transports, Elisabeth Borne, lors des questions au gouvernement.