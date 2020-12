Le Teil / Nîmes en train pour bientôt ?

Le conseiller régional ardéchois François Jaquart propose que les TER de la région Occitanie desservent la rive droite du Rhône entre Pont-Saint-Esprit et le Teil. 40 kilomètres et le retour des trains voyageurs en Ardèche.

L'Ardèche est le seul département français à ne pas avoir de gare voyageur et donc de train voyageur. Le retour du train en Ardèche, François Jaquart conseiller régional communiste et ardéchois en a fait son combat. Et il a une nouvelle proposition.

Le retour du train entre le Teil et Nîmes ?

La région Occitanie (ex Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) a décidé de rétablir des TER entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit. Pourquoi Pont-Saint-Esprit. Parce que c'est la limite nord de cette région en rive droite du Rhône. Après, c'est l'Ardèche et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour des raisons techniques, les TER qui feront terminus à Pont-Saint-Esprit sont obligés de poursuivre leur trajet vers le nord et en l'occurence jusqu'au Teil pour pouvoir effectuer une manoeuvre de retournement et "redescendre" vers Nîmes.

On va quand même pas demander aux ardéchois de regarder passer les trains sans pouvoir monter à bord. François Jaquart, conseiller régional ardéchois Auvergne-Rhône-Alpes.

L'idée serait donc de permettre de faire rouler les TER en rive droite du Rhône jusqu'au Teil avec des voyageurs à bord. Il faudra aménager la gare du Teil et revoir quelques éléments de signalisation mais selon François Jaquart le coût ne dépasserait pas trois millions d'euros.

Une liaison stratégique ?

La liaison TER entre Nîmes et le Teil n'est certainement pas stratégique mais c'est un pas de plus vers le retour du train et Ardèche et l'ouverture complète de la rive droite du Rhône aux voyageurs. Une sorte d'apéritif en attendant une liaison promise pour 2024 entre le Teil et Valence TGV.