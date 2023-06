Le téléphérique à l'arrêt à Brest

Pas de téléphérique ! Ce lundi et ce mardi, le passage de la Penfeld ne peut pas se faire par la voie des airs avec vue panoramique.

Il ne s'agit pas d'une panne, mais d'une opération de maintenance programmée pour 48 heures : le trafic est interrompu pour permettre le nettoyage et le graissage des câbles porteurs des cabines Charlotte et Lewin.

Bibus, la société de transports, met en place une navette gratuite par bus entre la station de tramway Les Capucins et l'entrée des Ateliers, entre 9h30 et 21h30, en empruntant auparavant la ligne A du tramway ou la ligne de bus 4 via le pont de l'Harteloire (arrêt station Les Capucins).

"Le téléphérique réouvrira mercredi 7 juin aux horaires habituels', précise Bibus.