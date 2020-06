Le téléphérique de Brest à l'arrêt jusqu'au mois d’août

On ne reverra pas de sitôt les cabines du téléphérique de Brest survoler la Penfeld. Le constructeur vient de rendre son rapport à la Métropole ainsi qu'à l'exploitant Bibus au sujet des récents dysfonctionnements ayant conduit à suspendre l'exploitation fin mai.

L'entreprise Bartholet évoque "une usure prématurée d’un assemblage boulonné sur la suspente de la cabine basse Charlotte" et ajoute : "dès le début de la semaine prochaine, les deux cabines seront déposées, puis démontées afin de recevoir les nouvelles pièces. La fabrication des pièces nécessaires est d’ores et déjà lancée et elles seront livrées à Brest au cours de la première quinzaine du mois de juillet pour un montage immédiat".

Cette mise à l'arrêt momentanée permettra aussi d'intervenir sur les vérins de compensation et sur le système de synchronisation des câbles, dont la défaillance entraîne régulièrement un phénomène de "mise en crabe" des cabines. Brest Métropole insiste vendredi dans un communiqué sur la nécessité que les trois dysfonctionnements identifiés "soient intégralement traités et résolus avant toute remise en service du téléphérique."

Le constructeur va payer

Le constructeur estime la reprise de l'exploitation à début août, après une phase de tests fin juillet suivie d'un contrôle des services de l'Etat. Dans le cadre de la garantie, Bartholet prendra à sa charge les coûts nécessaires pour cette opération de "mise à jour du téléphérique".

La Métropole indique avoir fixé aux intervenants l'objectif d'une remise en service dès le 1er août, "sans perdre de vue la priorité absolue donnée à la sécurité des passagers".

L'offre de transport améliorée pour rejoindre les Capucins

Pour améliorer la desserte du plateau des Capucins en l'absence du téléphérique, Bibus va mettre en place une navette gratuite en bus électrique entre la station de tramway Les Capucins et le site des Ateliers. Elle circulera de 10h à 21h30.

Une nouvelle ligne de bus va aussi être créée pour l'été entre les Ateliers des Capucins et le Port de Plaisance, via Liberté, la gare, le Port de Commerce et Océanopolis. Elle fonctionnera entre 10h et 22h à raison d'un départ toutes les 30 minutes.