Le téléphérique de Brest à l'arrêt pendant deux semaines pour maintenance

Pas de téléphérique pendant plus de deux semaines à Brest, à partir de ce vendredi et jusqu'au 16 juin inclus. Il est arrêté pour effectuer sa maintenance annuelle. Si vous souhaitez traverser la Penfeld en attendant, le bus et le tram circulent normalement.