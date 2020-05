Le téléphérique de Brest a repris du service

A l'arrêt depuis le 18 mars, le téléphérique de Brest a fait son retour ce lundi au-dessus de la Penfeld. L'unique cabine en fonctionnement ne peut accueillir plus de dix personnes en même temps en raison des nouvelles règles sanitaires.

Après pile deux mois d'interruption pour cause de confinement, le téléphérique a été remis en service ce lundi entre le centre-ville de Brest et le plateau des Capucins. Des tests ont été effectués ce week-end, et l'exploitation a pu reprendre comme prévu peu après 11h.

La fermeture du téléphérique a notamment permis de réaliser la maintenance annuelle des installations, mais la cabine "Lewin" est toujours hors service, suite à la panne du système de compensation découverte le 20 février.

Une seule cabine, limitée à 10 passagers

L'unique cabine ouverte aux voyageurs assure un départ toutes les dix minutes. Les rotations débutent à 11h le lundi, à 7h30 du mardi au samedi et à 9h le dimanche. Le téléphérique s'arrête chaque soir à 22h, comme les bus et les tramways.

Bibus a prévu plusieurs mesures sanitaires pour réduire les risques de contamination au Covid-19. La cabine est désinfectée chaque jour. Dix personnes maximum sont autorisées à chaque voyage. Un marquage au sol a été apposé pour rappeler les règles de distanciation physique. Du gel hydroalcoolique est à disposition des passagers. Enfin, le port du masque est obligatoire en station comme en cabine.

Les Capucins tournent au ralenti

Seuls quelques Brestois étaient au rendez-vous pour le redémarrage du téléphérique. Car si les Ateliers des Capucins ont rouvert mardi 12 mai, ils ne sont accessibles que de 10h à 19h. Et surtout, la médiathèque et la salle d'escalade restent fermées, ainsi que les bars et restaurants. Il va falloir encore plusieurs semaines avant que le site ne reprenne vie.