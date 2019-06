Le téléphérique de Brest encore et toujours à l'arrêt pour une durée indéterminée

On ne sait plus comment l'annoncer tellement c'est devenu courant : le téléphérique de Brest est encore à l'arrêt, et le restera pour une période indéterminée. Un défaut a été constaté sur une poulie, et les réparations pourraient prendre pas mal de temps.